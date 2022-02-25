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Резников обратился к российским матерям: Не отправляйте сыновей на верную смерть

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 21:12
Резников обратился к российским матерям: Не отправляйте сыновей на верную смерть
Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям Российской Федерации, а в первую очередь к матерям – остановить кровопролитие российских солдат, развязанное Владимиром Путиным.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Хочу обратиться к жителям Российской Федерации. Особенно – к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

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За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.

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Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны".

Детали: Также министр обратился к украинцам. Он подчеркнул, что более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ.

Прямая речь: "Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы.

Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Украинской Армии!"

Темы: война
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