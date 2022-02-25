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У Києві повітряна тривога – всі в укриття 

Олена РощінаП'ятниця, 25 лютого 2022, 22:01

У Києві знову повітряна тривога, киян просять терміново сховатися в укриття.

Джерело: КМДА о 23:52 п’ятниці 

Дослівно: "Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту".

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Деталі: Мапа укриттів є тут.

У Києві не раз лунали сирени тривоги.

З 22:00 у столиці діє комендантська година.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що ситуація для Києва зараз загрозлива, а найближча ніч буде дуже складною, особливо під ранок.

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Теми: Київвійна
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