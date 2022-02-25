У Києві повітряна тривога – всі в укриття 

У Києві знову повітряна тривога, киян просять терміново сховатися в укриття.

Джерело: КМДА о 23:52 п’ятниці

Дослівно: "Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту".

Деталі: Мапа укриттів є тут.

У Києві не раз лунали сирени тривоги.



З 22:00 у столиці діє комендантська година.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що ситуація для Києва зараз загрозлива, а найближча ніч буде дуже складною, особливо під ранок.