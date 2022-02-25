Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве воздушная тревога – все в укрытие

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 23:01

В Киеве снова воздушная тревога, киевлян просят спрятаться в убежища.

Источник: КГГА в 23:52 пятницы

Дословно: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты".

Детали: Карта укрытий есть здесь.

В Киеве не раз звучали сирены тревоги.

С 22:00 в столице действует комендантский час.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ситуация для Киева сейчас угрожающая, а ближайшая ночь будет очень сложной, особенно под утро.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Киев
В Киеве обнаружили фейковое "подразделение теробороны"
Киеву грозит авиаудар, направляйтесь в укрытие
Атака РФ на Киев: 5 взрывов с интервалом в несколько минут произошли у ТЭЦ-6
Последние новости
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Все новости...