В Киеве воздушная тревога – все в укрытие
Пятница, 25 февраля 2022, 22:01
В Киеве снова воздушная тревога, киевлян просят спрятаться в убежища.
Источник: КГГА в 23:52 пятницы
Дословно: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты".
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Детали: Карта укрытий есть здесь.
В Киеве не раз звучали сирены тревоги.
С 22:00 в столице действует комендантский час.
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ситуация для Киева сейчас угрожающая, а ближайшая ночь будет очень сложной, особенно под утро.