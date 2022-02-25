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Зеленський: Цієї ночі Росія піде на штурм, вирішується доля України

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 23:05
Зеленський: Цієї ночі Росія піде на штурм, вирішується доля України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Цієї ночі ворог застосує всі наявні у них сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає.

Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз".

"Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок".

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Деталі: За словами Зеленського, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день.

"Під ударом багато міст нашої держави. Чернігів, Суми, Харків, наші хлопці і дівчата на Донбасі, міста Півдня України. Особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - наголосив він.

Президент зазначив, що кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним, а кожен, хто може допомогти обороні – зупиняти ворога всюди, де це можливо.

"Якщо для загарбників навіть дитячі садочки – допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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