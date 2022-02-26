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Зеленський: Цієї ночі Росія піде на штурм, вирішується доля України

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 00:05
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Цієї ночі ворог застосує всі наявні у них сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає.

Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз".

"Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок".

Деталі: За словами Зеленського, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день.

"Під ударом багато міст нашої держави. Чернігів, Суми, Харків, наші хлопці і дівчата на Донбасі, міста Півдня України. Особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - наголосив він.

Президент зазначив, що кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним, а кожен, хто може допомогти обороні – зупиняти ворога всюди, де це можливо.

"Якщо для загарбників навіть дитячі садочки – допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійна
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