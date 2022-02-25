Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Этой ночью Россия пойдет на штурм, решается судьба Украины

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 23:05
Зеленский: Этой ночью Россия пойдет на штурм, решается судьба Украины
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что эта ночь будет очень тяжелой и враг применит все силы, чтобы сломить сопротивление украинцев.

Источник: обращение президента

Реклама:

Прямая речь: "В эту ночь враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломать наше сопротивление – подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет.

Этой ночью мы должны выстоять. Судьба Украины разрешается именно сейчас".

"Ночь будет тяжелой, очень тяжелой, но будет утро".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Зеленского, эта ночь будет более тяжелой, чем день.

"Под ударом многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", - подчеркнул он.

Президент отметил, что каждый гражданский гражданин должен быть максимально осторожным, а каждый, кто может помочь обороне, – останавливать врага везде, где это возможно.

"Если для захватчиков даже детские сады – допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: