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Зеленский: Этой ночью Россия пойдет на штурм, решается судьба Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 00:05
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что эта ночь будет очень тяжелой и враг применит все силы, чтобы сломить сопротивление украинцев.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "В эту ночь враг применит все имеющиеся у них силы, чтобы сломать наше сопротивление – подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет.

Этой ночью мы должны выстоять. Судьба Украины разрешается именно сейчас".

"Ночь будет тяжелой, очень тяжелой, но будет утро".

Детали: По словам Зеленского, эта ночь будет более тяжелой, чем день.

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"Под ударом многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", - подчеркнул он.

Президент отметил, что каждый гражданский гражданин должен быть максимально осторожным, а каждый, кто может помочь обороне, – останавливать врага везде, где это возможно.

"Если для захватчиков даже детские сады – допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса", - сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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