У Bellingcat заявили, що в Дніпрі висадився російський десант. Мер назвав це "глупістю"

У групи журналістів-розслідувачів Bellingcat є інформація, що в Дніпрі здійснили висадку російський десант, який має намір підірвати міст через річку Дніпро.

Джерело: twitter-сторінка виконавчого директора Bellingcat Кристо Грозєва

Пряма мова Грозєва: "Источник в Днепре сообщил, что группа российских диверсантов десантировались на парашютах и вероятно готовят подрыв моста".

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Подробности: Позже это сообщение исчезло из твиттера. В то же время, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что эта информация "глупость".

Що було раніше: 24 лютого Грозєв з посиланням на свої джерела повідомляв, що в Києві готують висадку десанту з вісімнадцяти транспортних літаків Іл-76.