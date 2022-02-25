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В Bellingcat заявили, что в Днепре взорвался российский десант. Мэр назвал это "глупостью"

Пятница, 25 февраля 2022, 23:21
В Bellingcat заявили, что в Днепре взорвался российский десант. Мэр назвал это глупостью
фото: getty images

У группы журналистов-расследователей Bellingcat есть информация, что в Днепре высадили российский десант, который намерен взорвать мост через реку Днепр.

Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева

Прямая речь Грозева: "Источник в Днепре сообщил, что группа российских диверсантов десантировались на парашютах и ​​вероятно готовят подрыв моста.

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Боевые действия в значительной степени до сих пор не затронули Днепр".

Что было раньше: 24 февраля Грозев со ссылкой на свои источники сообщал, что в Киеве готовят высадку десанта из 18 транспортных самолетов Ил-76.

Темы: ДнепрРосcиявойнадиверсанты
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