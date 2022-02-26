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В Днепре высадился российский десант, хотят взорвать мост – Bellingcat

Суббота, 26 февраля 2022, 00:21
фото: getty images

У группы журналистов-расследователей Bellingcat есть информация, что в Днепре высадили российский десант, который намерен взорвать мост через реку Днепр.

Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева

Прямая речь Грозева: "Источник в Днепре сообщил, что группа российских диверсантов десантировались на парашютах и ​​вероятно готовят подрыв моста.

Боевые действия в значительной степени до сих пор не затронули Днепр".

Что было раньше: 24 февраля Грозев со ссылкой на свои источники сообщал, что в Киеве готовят высадку десанта из 18 транспортных самолетов Ил-76.

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Темы: ДнепрРосcиявойнадиверсанты
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