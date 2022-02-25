В Bellingcat заявили, что в Днепре взорвался российский десант. Мэр назвал это "глупостью"
Пятница, 25 февраля 2022, 23:21
У группы журналистов-расследователей Bellingcat есть информация, что в Днепре высадили российский десант, который намерен взорвать мост через реку Днепр.
Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева
Прямая речь Грозева: "Источник в Днепре сообщил, что группа российских диверсантов десантировались на парашютах и вероятно готовят подрыв моста.
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Боевые действия в значительной степени до сих пор не затронули Днепр".
Что было раньше: 24 февраля Грозев со ссылкой на свои источники сообщал, что в Киеве готовят высадку десанта из 18 транспортных самолетов Ил-76.