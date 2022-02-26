У группы журналистов-расследователей Bellingcat есть информация, что в Днепре высадили российский десант, который намерен взорвать мост через реку Днепр.

Источник: twitter-страница исполнительного директора Bellingcat Кристо Грозева

Прямая речь Грозева: "Источник в Днепре сообщил, что группа российских диверсантов десантировались на парашютах и ​​вероятно готовят подрыв моста.

Боевые действия в значительной степени до сих пор не затронули Днепр".

Что было раньше: 24 февраля Грозев со ссылкой на свои источники сообщал, что в Киеве готовят высадку десанта из 18 транспортных самолетов Ил-76.