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У напрямку Києва летять вісімнадцять російських Іл-76 – Bellingcat

Четвер, 24 лютого 2022, 18:46
Російський Іл-76. Фото: getty images

Група журналістів-розслідувачів має дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

Джерело: twitter-сторінка виконавчого директора Bellingcat Кристо Грозєва

Пряма мова Грозєва: "Джерела в українській владі сказали мені, що вісімнадцять транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва, і прибудуть до столиці за годину.

Єдине можливе пояснення буде те, що росіяни мають на меті захопити й підкорити Київ, щоби встановити маріонетковий уряд уже сьогодні (24 лютого – ред.).

Поки увесь світ спостерігає за цим і майже нічого не робить".

Деталі: Своє повідомлення Грозєв опублікував о 17:58 за Києвом.

Що було раніше: Пентагон заявив, що Росія готує план повалення легітимного українського уряду та встановлення своїх маріонеткових керівників, щоби примусити Україну до миру на умовах, вигідних Кремлю.

Теми: Росіяавіа
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