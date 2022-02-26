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ЗМІ: Росія просила Казахстан приєднатися до наступу на Україну, він відмовив

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 03:01
ЗМІ: Росія просила Казахстан приєднатися до наступу на Україну, він відмовив
ФОТО: GETTY

Казахстан відхилив прохання РФ про приєднання своїх військ до наступу на Україну.

Джерело: офіційні особи у NBC, представник Білого дому у Forbes

Деталі: Казахстан заявив, що не визнає визнані Росією так звані "ЛДНР" як привід для своєї агресії в Україні.

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У США привітали таке рішення Казахстану.

Представник Білого дому у Forbes: "Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають [Луганської Народної Республіки] та [Донецької Народної Республіки]. Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої війська для участі у війні Путіна в Україні".

Нагадаємо: 22 лютого Казахстан не визнав окуповані Росією частини Донбасу як незалежні, посилаючись на міжнародне право. Також країна відкинула відправлення в Україну військ ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), яку називають "російським НАТО".

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Теми: РосіявійнаКазахстан
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