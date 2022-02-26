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СМИ: Россия просила Казахстан присоединиться к наступлению на Украину, он отказал

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 04:01
ФОТО: GETTY

Казахстан отклонил просьбу РФ о присоединении своих войск к наступлению на Украину.

Источник: официальные лица в NBC, представитель Белого дома в Forbes

Детали: Казахстан заявил, что не признает признанные Россией так называемые "ЛДНР" как повод для своей агрессии в Украине.

В США поприветствовали такое решение Казахстана.

Представитель Белого дома в Forbes: "Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают [Луганскую Народную Республику] и [Донецкую Народную Республику]. Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои войска для участия в войне Путина в Украине".

Напомним: 22 февраля Казахстан не признал оккупированные Россией части Донбасса как независимые, ссылаясь на международное право. Также страна отвергла отправку в Украину войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которую называют "российским НАТО".

Темы: РосcиявойнаКазахстан
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