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Білий дім готовий надати притулок Зеленському, але той відмовляється – ЗМІ

Субота, 26 лютого 2022, 03:25
Білий дім готовий надати притулок Зеленському, але той відмовляється – ЗМІ
Зеленський, фото: ОП

Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.

Джерело: The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела

Деталі: Як пише видання, "за словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами.

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Але поки що президент відмовився виїжджати".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави.

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Теми: СШАЗеленський
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