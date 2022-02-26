Білий дім готовий надати притулок Зеленському, але той відмовляється – ЗМІ

Уряд Сполучених Штатів готовий евакуювати з Києва Володимира Зеленського за необхідності, але президент України відмовився.

Джерело: The Washington Post із посиланням на американські та українські джерела

Деталі: Як пише видання, "за словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами.

Але поки що президент відмовився виїжджати".

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