Правительство Соединенных Штатов готово эвакуировать из Киева Владимира Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.

Источник: The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники

Детали: Как пишет издание, "по словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступающими российскими войсками.

Но пока президент отказался уезжать".

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