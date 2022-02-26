Белый дом готов предоставить убежище Зеленскому, но тот отказывается – СМИ
Суббота, 26 февраля 2022, 03:25
Правительство Соединенных Штатов готово эвакуировать из Киева Владимира Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.
Источник: The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники
Детали: Как пишет издание, "по словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступающими российскими войсками.
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Но пока президент отказался уезжать".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и Россия планирует убить главу государства.
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