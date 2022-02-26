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Белый дом готов предоставить убежище Зеленскому, но тот отказывается – СМИ

Суббота, 26 февраля 2022, 03:25
Белый дом готов предоставить убежище Зеленскому, но тот отказывается – СМИ
Зеленский, фото: ОП

Правительство Соединенных Штатов готово эвакуировать из Киева Владимира Зеленского при необходимости, но президент Украины отказался.

Источник: The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники

Детали: Как пишет издание, "по словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступающими российскими войсками.

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Но пока президент отказался уезжать".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ, и Россия планирует убить главу государства.

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Темы: СШАЗеленский
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