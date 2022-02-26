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Депутат Держдуми від КПРФ вимагає зупинити війну в Україні

Субота, 26 лютого 2022, 05:06

Депутат російської Держдуми від Компартії Михайло Матвєєв заявив, що війна в Україні має бути негайно зупинена.

Джерело: Twitter Матвєєва.

Пряма мова: "Вважаю, що війна має бути негайно зупинена. Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР, я голосував за мир, а не війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ".

Деталі: Це уже другий російський депутат-комуніст, який публічно виступив проти війни. До цього схожу заяву зробив Олег Смолін.

Чому це важливо: КПРФ була саме тією партією, яка перша ініціювала "звернення" до Володимира Путіна щодо "визнання незалежності" захоплених Росією частин Донбасу.




Теми: Росіявійна
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