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Депутат Госдумы от КПРФ требует остановить войну в Украине

Суббота, 26 февраля 2022, 05:06

Депутат российской Госдумы от Компартии Михаил Матвеев заявил, что война в Украине должна быть немедленно остановлена.

Источник: Twitter Матвеева.

Прямая речь: "Считаю, что война должна быть немедленно остановлена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев".

Детали: Это уже второй российский депутат-коммунист, публично выступивший против войны. До этого похожее заявление сделал Олег Смолин.

Почему это важно: КПРФ была именно той партией, которая первой инициировала обращение к Владимиру Путину относительно признания независимости захваченных Россией частей Донбасса.

Темы: Росcиявойна
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