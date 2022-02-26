Как отличить украинскую технику от российской — инструкция

Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала инструкцию, как отличить российскую и украинскую военную технику.

Источник: Госспецсвязи в Facebook

Детали: Отмечается, что российская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску, иногда – трехцветную. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому (на фото).

cip.gov.ua

Техника оккупантов имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

Косая линия на кузове – на Херсон.

Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.

Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.

Круг – для мобильного резерва.

Ести вы увидели оккупационную технику, нужно сообщить ВСУ и/или снять на видео передвижение этой техники и выложить в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

В Госспецсвязи также посоветовали при желании и возможности уничтожать вражескую технику всеми возможными средствами.

Ни в коем случае не нужно снимать передвижение украинской военной техники.