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У центрі Києва стрілянина. На Берестейці знищили колону РФ

Роман РоманюкСубота, 26 лютого 2022, 06:08

У центральній частині Києва чути постійні перестрілки, йдуть вуличні бої.

Джерело: УП, очевидці, Суспільне

Деталі: Постійні автоматні перестрілки відбувають орієнтовно в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, вулиці Богдана Хмельницького.

Сильних вибухів чи боїв важкої техніки не чути.

В той же час Сухопутні війська повідомляють, що в районі метро Берестейської, де раніше був напад на військову частину, українські содати знищили колону ворога.

Дослівно: "На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк".

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Раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що в місті ідуть бої з диверсійними групами.

Міська влада просить киян не залишати безпечних укриттів.

"Суспільне" повідомило, що на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення.

Теми: КиїввійнаРосія
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