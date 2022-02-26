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У центрі Києва стрілянина. На Берестейці знищили колону РФ

Роман РоманюкСубота, 26 лютого 2022, 05:08

У центральній частині Києва чути постійні перестрілки, йдуть вуличні бої.

Джерело: УП, очевидці, Суспільне

Деталі: Постійні автоматні перестрілки відбувають орієнтовно в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, вулиці Богдана Хмельницького.

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Сильних вибухів чи боїв важкої техніки не чути.

В той же час Сухопутні війська повідомляють, що в районі метро Берестейської, де раніше був напад на військову частину, українські содати знищили колону ворога.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк".

Раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що в місті ідуть бої з диверсійними групами.

Міська влада просить киян не залишати безпечних укриттів.

"Суспільне" повідомило, що на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення.

Теми: КиїввійнаРосія
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