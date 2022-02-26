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В центре Киева стрельба. На Берестейке уничтожили колонну РФ

Роман РоманюкСуббота, 26 февраля 2022, 06:08

В центральной части Киева слышны постоянные перестрелки, идут уличные бои.

Источник: УП, очевидцы

Детали: Постоянные автоматные перестрелки проходят ориентировочно в районе площади Победы, железнодорожного вокзала, улицы Богдана Хмельницкого.

Сильных взрывов или боев тяжелой техники не слышно.

В то же время Сухопутные войска сообщают, что в районе метро Берестейской, где раньше было нападение на воинскую часть, украинские содаты уничтожили колонну врага.

Дословно: "На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк".

Ранее в Госспецсвязи сообщалось, что в городе идут бои с диверсионными группами.

Городские власти просят киевлян не оставлять безопасных укрытий.

"Суспильне" сообщило, что на станциях метро "Берестейская", "Шулявская" и "Университет", которые находятся в непосредственной близкой к боям, закрыли гидрозатворы, чтобы предотвратить проникновение.

Темы: КиеввойнаРосcия
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