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Байден виділяє Україні $600 млн допомоги, з них 350 – на військові потреби

Ольга Глущенко Субота, 26 лютого 2022, 06:14
Байден виділяє Україні $600 млн допомоги, з них 350 – на військові потреби
Байден, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів підписав документ, згідно з яким США виділять Україні 600 млн доларів допомоги, з них 350 млн – на військові потреби.

Джерело: Білий дім

Деталі: У документі, зокрема, зазначається, що Байден доручає Держдепу надати "термінову допомогу Україні".

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Ідеться про допомогу в 600 млн доларів, 350 млн з яких – на оборонні потреби, а також "військову освіту та підготовку".

Нагадаємо: Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги на військову техніку.

Теми: СШАБайденУкраїна
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