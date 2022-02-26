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Байден выделяет Украине $600 млн помощи, из них 350 – на военные нужды

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 февраля 2022, 07:14
Байден, фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов подписал документ, согласно которому США выделят Украине 600 млн долларов помощи, из них 350 млн – на военные нужды.

Источник: Белый дом

Детали: В документе отмечается, что Байден поручает Госдепу оказать "срочную помощь Украине".

Речь идет о помощи в 600 млн долларов, 350 млн из которых – на оборонные нужды, а также "военное образование и подготовку".

Напомним: Франция предоставит Украине 300 миллионов евро помощи и военную технику.

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Темы: СШАБайденУкраина
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