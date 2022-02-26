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Харківщина: ворог зазнав дуже великих втрат – голова адміністрації

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 07:24
Підбита російська військова техніка під Харковом. Фото з ТГ Антона Геращенка

Харківщина дає відсіч російським військам – за 25 лютого ворог зазнав дуже великих втрат: понад 100 одиниць техніки і сотні убитих військових.

Джерело: голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого.

За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів.

Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями".

Деталі: 25 лютого були випадки прориву оборони міста. Кілька ворожих танків зайшли у Харків, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

У Харкові завершилася комендантська година, але пересуватись містом небезпечно. Очікується масивний  обстріл з ворожої артилерії та літаків.

25 лютого ворог бив з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню, пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ.

Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. Є постраждалі.

Вночі працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Їх ціль – завербувати цивільне населення, визначати цілі та закладати електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Голова області закликав повідомляти про підозрілих осіб у поліцію або військовим.

Є пошкодження газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже почали аварійні роботи.

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Влада Харкова і області у місті і на постійному зв’язку з президентом та іншим керівництвом країни.

Теми: Харківська областьвійна
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