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Харківщина: ворог зазнав дуже великих втрат – голова адміністрації

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 06:24
Харківщина: ворог зазнав дуже великих втрат – голова адміністрації
Підбита російська військова техніка під Харковом. Фото з ТГ Антона Геращенка

Харківщина дає відсіч російським військам – за 25 лютого ворог зазнав дуже великих втрат: понад 100 одиниць техніки і сотні убитих військових.

Джерело: голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Учора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого.

За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів.

Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями".

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Деталі: 25 лютого були випадки прориву оборони міста. Кілька ворожих танків зайшли у Харків, після чого були знищені і контроль було відновлено нашими військами.

У Харкові завершилася комендантська година, але пересуватись містом небезпечно. Очікується масивний  обстріл з ворожої артилерії та літаків.

25 лютого ворог бив з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню, пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ.

Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. Є постраждалі.

Вночі працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Їх ціль – завербувати цивільне населення, визначати цілі та закладати електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Голова області закликав повідомляти про підозрілих осіб у поліцію або військовим.

ВІДЕО ДНЯ

Є пошкодження газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже почали аварійні роботи.

Влада Харкова і області у місті і на постійному зв’язку з президентом та іншим керівництвом країни.

Теми: Харківська областьвійна
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