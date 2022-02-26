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Харьковщина: враг понес очень большие потери – глава администрации

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 07:24
Подбитая российская военная техника под Харьковом. Фото с ТГ Антона Геращенко

Харьковщина дает отпор российским войскам – за 25 февраля враг понес очень большие потери: более 100 единиц техники и сотни убитых военных.

Источник: глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия из направления Дергачев, Циркунов и из Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого.

За вчера враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.

Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Мы перекрываем все направления".

Детали: 25 февраля были случаи прорыва обороны города. Несколько вражеских танков вошли в Харьков, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.

В Харькове завершился комендантский час, но передвигаться по городу опасно. Ожидается массивный обстрел из вражеской артиллерии и самолетов.

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25 февраля враг бил из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу, повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ.

Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. Есть пострадавшие.

Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определять цели и закладывать электронные метки для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Глава области призвал сообщать о подозрительных лицах в полицию или военным.

Есть повреждения газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам.

Власти Харькова и области в городе и на постоянной связи с президентом и другим руководством страны.

Темы: Харьковская областьвойна
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