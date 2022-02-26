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Українські військові втримали Васильків – мер

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 07:24
Наталія Баласинович, фото Васильков.INFO

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Джерело: мер Василькова Наталія Баласинович в ефірі телеканалу "Рада" у суботу зранку

Пряма мова: "Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця".

"Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав".

Деталі: Баласинович розповіла, що з вечора п’ятниці почався ракетний обстріл українських військових частин і обстріл аеродрома у Василькові, протягом всього вечора і ночі поблизу Василькова на полях і лісах висаджувався ворожий десант із парашутів. Про це владі міста та військовим повідомляли мешканці.

"Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів, це були запеклі бої, вся вулиця палала", - говорить мер.

За її словами, територіальна оборона спільно з військовими 40-ї бригади втримали місто. На допомогу Василькову з Києва оперативно направили велику кількість техніки.

Що передувало: В ніч на суботу тривали важкі бої за Васильків на Київщині.

Теми: Київська областьвійна
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