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Украинские военные удержали Васильков – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 07:24
Наталия Баласинович, фото Васильков.INFO

После ожесточенных боев город Васильков в Киевской области остался под контролем Украины.

Источник: мэр Василькова Наталья Баласинович в эфире телеканала "Рада" в субботу утром

Прямая речь: "Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо и что очень страшная ночь подошла к своему концу".

"После продолжительных боев, после многих и раненых, и погибших, к счастью, это все закончилось. Васильков никто никому не отдал".

Детали: Баласинович рассказала, что с вечера пятницы начался ракетный обстрел украинских воинских частей и обстрел аэродрома в Василькове, в течение всего вечера и ночи вблизи Василькова на полях и лесах высаживался вражеский десант из парашютов. Об этом властям города и военным сообщали жители.

"Страшнее всего было на нашей центральной улице Декабристов, это были ожесточенные бои, вся улица пылала", - говорит мэр.

По ее словам, территориальная оборона совместно с военными 40-й бригады удержали город. В помощь Василькову из Киева оперативно направили большое количество техники.

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Что предшествовало: В ночь на субботу продолжались тяжелые бои за Васильков Киевской области.

Темы: Киевская областьвойна
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