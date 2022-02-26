За Васильків на Київщині тривають важкі бої

Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що тривають важкі бої за місто Васильків на Київщині.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook, мер міста Наталія Баласинович, цитує УНІАН

Дослівно: "Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!"

Доповнено: Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.

Пряма мова Баласинович: "Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.

Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади".

"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".

Що передувало: На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.

Українські військові збили російські штурмовик і вертоліт.