За Васильків на Київщині тривають важкі бої
Сухопутні війська Збройних сил України повідомляють, що тривають важкі бої за місто Васильків на Київщині.
Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook, мер міста Наталія Баласинович, цитує УНІАН
Дослівно: "Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!"
Доповнено: Російські війська завдали ракетного обстрілу місту. Серед українських захисників є загиблі. Російський десант висадився у місті.
Пряма мова Баласинович: "Зараз на вулиці Декабристів (там розташована авіабаза – ред.) справді дуже гаряче. Це центральна вулиця нашого міста. Постійно тривають обстріли ракетами.
Висадилося у всій громаді на полях багато десанту, який зараз веде запеклі бої з бійцями нашої 40-ї бригади".
"У нас є втрати. У нас багато поранених. У нас є, на жаль, двохсоті".
Що передувало: На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.
Українські військові збили російські штурмовик і вертоліт.