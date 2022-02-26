Сотня танків, "Бук", 14 літаків, 536 бронемашин – втрати Росії у війні проти України

За дві доби Росія втратила в атаках на Україну понад сотню танків, понад 3 тисячі військовослужбовців, 14 літаків, 8 гелікоптерів і зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

Деталі: За даними Міноборони України, втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022 року:

Літаки – 14

Гелікоптери – 8

Танки – 102

Бойові броньовані машини – 536

Гармат – 15

ЗРК БУК – 1

Автомобільна техніка – 17

Особовий склад – 3000 (дані уточнюються).

В Офісі президента України кажуть про 3500 вбитих військових РФ.