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Сотня танків, "Бук", 14 літаків, 536 бронемашин – втрати Росії у війні проти України

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 07:07

За дві доби Росія втратила в атаках на Україну понад сотню танків, понад 3 тисячі військовослужбовців, 14 літаків, 8 гелікоптерів і зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

Деталі: За даними Міноборони України, втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022 року: 

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  • Літаки – 14
  • Гелікоптери – 8
  • Танки – 102
  • Бойові броньовані машини – 536
  • Гармат – 15
  • ЗРК БУК – 1
  • Автомобільна техніка – 17
  • Особовий склад – 3000 (дані уточнюються).

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Теми: війнаРосіяМіноборони
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