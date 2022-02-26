Сотня танків, "Бук", 14 літаків, 536 бронемашин – втрати Росії у війні проти України
Субота, 26 лютого 2022, 07:07
За дві доби Росія втратила в атаках на Україну понад сотню танків, понад 3 тисячі військовослужбовців, 14 літаків, 8 гелікоптерів і зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Деталі: За даними Міноборони України, втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022 року:
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- Літаки – 14
- Гелікоптери – 8
- Танки – 102
- Бойові броньовані машини – 536
- Гармат – 15
- ЗРК БУК – 1
- Автомобільна техніка – 17
- Особовий склад – 3000 (дані уточнюються).
В Офісі президента України кажуть про 3500 вбитих військових РФ.