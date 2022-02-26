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Сотня танков, "Бук", 14 самолетов, 536 бронемашин – потери России в войне против Украины

Елена РощинаСуббота, 26 февраля 2022, 08:07

За двое суток Россия потеряла в атаках на Украину более сотни танков, более 3 тысяч военнослужащих, 14 самолетов, 8 вертолетов и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Детали: По данным Минобороны Украины, потери вражеских российских войск по состоянию на 6 утра 26 февраля 2022 года таковы:

  • Самолеты – 14
  • Вертолеты – 8
  • Танки – 102
  • Боевые бронированные машины – 536
  • Пушки – 15
  • ЗРК БУК – 1
  • Автомобильная техника – 17
  • Личный состав – 3000 (данные уточняются).

В Офисе президента говорят о 3500 убитых военных РФ.

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Темы: войнаРосcияМинобороны
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