Сотня танков, "Бук", 14 самолетов, 536 бронемашин – потери России в войне против Украины

За двое суток Россия потеряла в атаках на Украину более сотни танков, более 3 тысяч военнослужащих, 14 самолетов, 8 вертолетов и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Детали: По данным Минобороны Украины, потери вражеских российских войск по состоянию на 6 утра 26 февраля 2022 года таковы:

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Самолеты – 14

Вертолеты – 8

Танки – 102

Боевые бронированные машины – 536

Пушки – 15

ЗРК БУК – 1

Автомобильная техника – 17

Личный состав – 3000 (данные уточняются).

В Офисе президента говорят о 3500 убитых военных РФ.