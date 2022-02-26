Сотня танков, "Бук", 14 самолетов, 536 бронемашин – потери России в войне против Украины
Суббота, 26 февраля 2022, 08:07
За двое суток Россия потеряла в атаках на Украину более сотни танков, более 3 тысяч военнослужащих, 14 самолетов, 8 вертолетов и зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Детали: По данным Минобороны Украины, потери вражеских российских войск по состоянию на 6 утра 26 февраля 2022 года таковы:
- Самолеты – 14
- Вертолеты – 8
- Танки – 102
- Боевые бронированные машины – 536
- Пушки – 15
- ЗРК БУК – 1
- Автомобильная техника – 17
- Личный состав – 3000 (данные уточняются).
В Офисе президента говорят о 3500 убитых военных РФ.
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