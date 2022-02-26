Червона гілка метро в Києві працює лише як укриття, їдуть лише зелена та синя

столичне метро в час війни. фото УП

У Києві станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття, синя та зелена гілка наразі працюють в штатному режимі.

Джерело: речниця столичного метро Наталка Макогон

Пряма мова: "Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

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Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".

Деталі: В місті час від часу оголошують цивільну тривогу, громадян просят заховатися в укриття.

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