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Червона гілка метро в Києві працює лише як укриття, їдуть лише зелена та синя

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 08:38
столичне метро в час війни. фото УП

У Києві станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття, синя та зелена гілка наразі працюють в штатному режимі.

Джерело: речниця столичного метро Наталка Макогон

Пряма мова: "Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".

Деталі: В місті час від часу оголошують цивільну тривогу, громадян просят заховатися в укриття.

Що передувало: Мер столиці Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський попереджали, що Київ чекає важка ніч.

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Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.

Теми: війнаКиївметро
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