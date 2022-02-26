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Красная ветка метро в Киеве работает только как укрытие, едут только зеленая и синяя

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 08:38
столичное метро во время войны. фото УП

В Киеве станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия, синяя и зеленая ветвь работают в штатном режиме.

Источник: спикер столичного метро Наталья Макогон

Прямая речь: "Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы".

Детали: В городе иногда объявляют гражданскую тревогу, граждан просят спрятаться в укрытие.

Что предшествовало: Мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский предупреждали, что Киев ждет тяжелая ночь.

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Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация в Киеве контролируется на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город.

Темы: войнаКиевметро
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