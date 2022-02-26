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Сербія не вводитиме санкції проти РФ, називає братськими український і російський народи

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 08:40

Сербський президент Александар Вучич заявив, що його країна не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал РТС.

Вучич сказав, що Сербія ґрунтує свою політику на міжнародному праві і надає повну підтримку територіальній цілісності України.

"Сербія вважає російський і український народи братськими народами, і ми поважаємо норми міжнародного права" - заявив він.

Він додав, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.

"Виходячи з нашого досвіду, вводити санкції проти будь-якої країни не в життєво важливих політичних та економічних інтересах Сербії", - зазначив Вучич.

"У цей момент Сербія не буде вводити жодних санкцій проти Росії", - сказав президент Сербії.

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Також державна влада Сербії вживатиме всіх заходів, щоб не допустити добровольців до участі в конфліктах у Східній Європі, сказав Вучич.

Водночас він додав, що Сербія надаватиме гуманітарну допомогу населенню України.

Раніше Александар Вучич заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.

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Теми: СербіяРосіявійнасанкції
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