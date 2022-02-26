Сербия не будет вводить санкции против РФ, называет братскими украинский и русский народы

Сербский президент Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал РТС.

Вучич сказал, что Сербия основывает свою политику на международном праве и оказывает полную поддержку территориальной целостности Украины.

"Сербия считает русский и украинский народы братскими народами, и мы уважаем нормы международного права" - заявил он.

Он добавил, что Сербия в политике санкций будет руководствоваться исключительно своими жизненно важными интересами.

"Исходя из нашего опыта, вводить санкции против любой страны не в жизненно важных политических и экономических интересах Сербии", – отметил Вучич.

"В этот момент Сербия не будет вводить никакие санкции против России", - сказал президент Сербии.

Также государственные власти Сербии будут принимать все меры, чтобы не допустить добровольцев к участию в конфликтах в Восточной Европе, сказал Вучич.

В то же время он добавил, что Сербия будет оказывать гуманитарную помощь населению Украины.

Ранее Александар Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости ОРДЛО, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.