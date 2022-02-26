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Українські військові захистили київську ГЕС – міністр енергетики

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 08:04
Українські військові захистили київську ГЕС – міністр енергетики
Фото з Facebook Галущенка

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Збройні сили України захистили Київську ГЕС від російських окупантів, вона знову працює. 

Джерело: Галущенко і Міненерго у Facebook 

Пряма мова Галущенка: "Українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі захистили Київську ГЕС від російських окупантів. Станція повністю під контролем. 

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Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи. Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі".

Деталі: Раніше у суботу вранці Міненерго повідомляло, що Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил, але не працює, бо персонал перебуває у сховищі.

Також повідомлялося, що Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок бойових дій було пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій і відключено від енергомережі близько ста населених пунктів по Україні. 

Теми: війнаКиївенергетика
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