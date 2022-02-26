Украинские военные защитили киевскую ГЭС – министр энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Вооруженные силы Украины защитили Киевскую ГЭС от российских оккупантов, она снова работает.

Источник: Галущенко и Минэнерго в Facebook

Прямая речь Галущенко: "Украинские Вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью защитили Киевскую ГЭС от российских оккупантов. Станция полностью находится под контролем.

Технический персонал покинул убежища и приступил к работе. По состоянию на 8:30 26 февраля 2022 года Киевская ГЭС работает в штатном режиме".

Детали: Ранее в субботу утром Минэнерго сообщало, что Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил, но не работает, потому что персонал находится в убежище.

Также сообщалось, что Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме.

В результате боевых действий был поврежден ряд воздушных линий и подстанций и отключены от энергосети порядка ста населенных пунктов по Украине.