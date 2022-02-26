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Українців просять фотографувати тіла окупантів: покажуть росіянам

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 09:42
Розбита вантажівка окупантів під Охтиркою, фото "Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" закликає українських військових і цивільних фотографувати тіла знищених російських окупантів, щоб донести цю інформацію до росіян.

Джерело: "Повернись живим"

Дослівно: "Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду. Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по нашим дорогам та полям: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: svidok2022@gmail.com".

Деталі: У фонді додали, що ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян.

"Не кваптесь, зробіть це якісно, оберіть хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. Ми зробимо так, щоби про це дізнались", - йдеться в повідомленні.

Частину цих матеріалів буде опубліковано на каналі: https://t.me/UkrainianWitness

У фонді додали, що до росіян уже надіслано знімки тіл окупантів, розбитих Збройними Силами України під Охтиркою на Сумщині.

Теми: Росіявійна
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