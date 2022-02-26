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Украинцев просят фотографировать тела оккупантов: покажут россиянам

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 09:42
Разбитый грузовик оккупантов под Ахтыркой, фото "Вернись живым"

Фонд "Вернись живым" призывает украинских военных и гражданских фотографировать тела уничтоженных российских оккупантов, чтобы донести эту информацию до россиян.

Источник: "Вернись живым"

Дословно: "Россияне скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техники еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: svidok2022@gmail.com".

Детали: В фонде добавили, что эти материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения военного азарта ее граждан.

"Не торопитесь, сделайте это качественно, выберите хорошие ракурсы и свет, на видео и фото должно быть однозначно понятно, что это они: видны куски формы, модели техники, тела, документы и имена. Мы сделаем так, чтобы это узнали", - говорится в сообщении.

Часть этих материалов будет опубликована на канале: https://t.me/UkrainianWitness

В фонде добавили, что россиянам уже отправлены снимки тел оккупантов, разбитых Вооруженными Силами Украины под Ахтыркой в Сумской области.

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Темы: Росcиявойна
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