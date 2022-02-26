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Є загроза руйнування висотки у Києві, в яку влучила ракета

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 09:04
Є загроза руйнування висотки у Києві, в яку влучила ракета
Фото ДСНС

У будинку на проспекті Лобановського, 6а, в який вранці 26 лютого влучила ворожа ракета, існує загроза руйнування кількох поверхів, проводиться евакуація людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху. Проводиться евакуація.

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Проводиться пошук потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад рятувальників через загрозу своєму життю від ворога, періодично укривається в укритті". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: У результаті попадання ракети є часткове руйнування будинку з 17 по 21 поверх.

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Наразі рятувальники перевірили 21,22,23 та 24 поверхи – потерпілих немає.

Передісторія: 

Теми: Київвійна
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