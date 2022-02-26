Є загроза руйнування висотки у Києві, в яку влучила ракета
Субота, 26 лютого 2022, 10:04
У будинку на проспекті Лобановського, 6а, в який вранці 26 лютого влучила ворожа ракета, існує загроза руйнування кількох поверхів, проводиться евакуація людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху. Проводиться евакуація.
Проводиться пошук потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад рятувальників через загрозу своєму життю від ворога, періодично укривається в укритті".
Деталі: У результаті попадання ракети є часткове руйнування будинку з 17 по 21 поверх.
Наразі рятувальники перевірили 21,22,23 та 24 поверхи – потерпілих немає.
Передісторія:
- У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок, є постраждалі.