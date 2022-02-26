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Есть угроза разрушения высотки в Киеве, в которую попала ракета

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 10:04
Фото ГСЧС

В доме по проспекту Лобановского, 6а, в который утром 26 февраля попала вражеская ракета, существует угроза разрушения нескольких этажей, проводится эвакуация людей.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. Производится эвакуация.

Производится поиск пострадавших. Пожар ликвидирован в 09:05. Кроме того, личный состав спасателей из-за угрозы своей жизни от врага периодически укрывается в укрытии". 

 
Фото ГСЧС

Детали: В результате попадания ракеты есть частичное разрушение дома с 17 по 21 этаж.

В настоящее время спасатели проверили 21,22,23 и 24 этажа – пострадавших нет.

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Темы: Киеввойна
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