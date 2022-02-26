Есть угроза разрушения высотки в Киеве, в которую попала ракета
Суббота, 26 февраля 2022, 10:04
В доме по проспекту Лобановского, 6а, в который утром 26 февраля попала вражеская ракета, существует угроза разрушения нескольких этажей, проводится эвакуация людей.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. Производится эвакуация.
Производится поиск пострадавших. Пожар ликвидирован в 09:05. Кроме того, личный состав спасателей из-за угрозы своей жизни от врага периодически укрывается в укрытии".
Детали: В результате попадания ракеты есть частичное разрушение дома с 17 по 21 этаж.
В настоящее время спасатели проверили 21,22,23 и 24 этажа – пострадавших нет.
Предыстория:
- В Киеве на проспекте Лобановского, 6-е произошло попадание российского снаряда в жилой дом, есть пострадавшие.