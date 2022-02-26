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Ляшко: Загарбники вбили 198 людей, з них — 3 дітей

Субота, 26 лютого 2022, 10:48

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про загибель 198 людей, серед них троє дітей, внаслідок повномасштабного нападу Росії.

Джерело: Ляшко на Facebook, НДСЛ "Охматдит" в Instagram.

Дослівно: "Від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини".

Деталі: У найбільшій в Україні дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" повідомили, що 26 лютого "швидка" доставила до них орієнтовно 7-річну дитину у вкрай тяжкому стані після обстрілу російськими військовими. Швидку допомогу викликали солдати Збройних сил України.

У хлопчика виявили осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м’яких тканин, рвану рану голови та контузію мозку.

Через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання просто у приймальному відділені травматологічного пункту лікарні.

Фотографія взята з Facebook
Фотографія взята з Facebook "Охматдиту"

"Зараз дитина перебуває в реанімації в критичному стані на штучній вентиляції легень, його життя підтримується за допомогою апаратів. Дитина без свідомості, хлопчику здійснюють переливання компонентів крові. Де батьки малюка — наразі невідомо", - йдеться у повідомленні.

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Поранений хлопчик в документах записаний як "Невідомий №1"

У лікарні зазначили, що через напад Росії на Україну вимушені вдатися до принципів воєнного сортування й не проводити  планові операції, щоб екстрено рятувати здорових дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

"Ми вимагаємо від агресора терміново зупинити атаки по цивільних та дітях. Команда медиків "Охматдиту" звертається до всієї світової спільноти: допоможіть нам. Це кровопролиття в європейській державі у ХХІ столітті має закінчитися", - йдеться у заяві "Охматдиту".

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