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Ляшко: Захватчики убили 198 людей, из них — 3 детей

Суббота, 26 февраля 2022, 09:48

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о гибели 198 людей, среди них — трое детей, в результате полномасштабного нападения России.

Источник: Ляшко на Facebook, НДСБ "Охматдет" в Instagram.

Дословно: "От рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка".

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Детали: В крупнейшей в Украине детской специализированной больнице "Охматдет" сообщили, что 26 февраля "скорая" доставила к ним ориентировочно 7-летнего ребенка в крайне тяжелом состоянии после обстрела российскими военными. Скорую помощь вызвали солдаты Вооруженных Сил Украины.

У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

Из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

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Фото с Facebook
Фото с Facebook "Охматдита"

"Сейчас ребенок находится в реанимации в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких, его жизнь поддерживается с помощью аппаратов. Ребенок без сознания, мальчику совершают переливание компонентов крови. Где родители малыша, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Раненый мальчик в документах записан как "Неизвестный №1"

В больнице отметили, что из-за нападения России на Украину вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки и не проводить плановые операции, чтобы экстренно спасать здоровых детей, пострадавших в результате военных действий.

"Мы требуем от агрессора срочно прекратить атаки по гражданским и детям. Команда медиков "Охматдета" обращается ко всему мировому сообществу: помогите нам. Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться", - говорится в заявлении "Охматдета".

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