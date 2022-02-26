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РНБО: WhatsApp технічно захищений, але певна інформація потребує пильності

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 11:16

Рада національної безпеки та оборони зазначає, що месенджер WhatsApp є технічно захищеним, але уваги потребує інформація в групах, які створені за останні кілька днів.

Джерело: Апарат РНБО

Дослівно: "Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні".

Нагадаємо: РНБО попередила, що форуми та месенджери Київщини заполонили ворожі агенти, та розповіла, як діяти.

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Теми: війнасоцмережі
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