РНБО: WhatsApp технічно захищений, але певна інформація потребує пильності

Рада національної безпеки та оборони зазначає, що месенджер WhatsApp є технічно захищеним, але уваги потребує інформація в групах, які створені за останні кілька днів.

Джерело: Апарат РНБО

Дослівно: "Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні".

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Нагадаємо: РНБО попередила, що форуми та месенджери Київщини заполонили ворожі агенти, та розповіла, як діяти.