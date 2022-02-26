РНБО: форуми Київщини масовано заполонили ворожі агенти - як протидіяти

Рада національної безпеки та оборони попереджає, що форуми та месенджери Київщини заполонили ворожі агенти, та розповідає, як діяти.

Джерело: Апарат РНБО

Деталі: Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення. Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.

У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники груп Київщини, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.

Дослівно: "Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ВОРОЖІ АГЕНТИ.

Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги.

Якщо ви побачили питання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму: 1. подавайте скаргу адміну групи; 2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Важливо! Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті що створені в останні 2-3 дні".