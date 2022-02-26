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СНБО: WhatsApp технически защищен, но определенная информация требует бдительности

Валентина РоманенкоСуббота, 26 февраля 2022, 11:16

Совет национальной безопасности и обороны отмечает, что мессенджер WhatsApp технически защищен, но внимания требует информация в группах, созданных за последние несколько дней.

Источник: Аппарат СНБО

Дословно: "Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно созданные в последние 2-3 дня".

Напомним: СНБО предупредил, что форумы и мессенджеры Киевщины заполонили вражеские агенты, и рассказал, как действовать.

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Темы: войнасоцсети
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