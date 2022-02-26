СНБО: WhatsApp технически защищен, но определенная информация требует бдительности
Суббота, 26 февраля 2022, 10:16
Совет национальной безопасности и обороны отмечает, что мессенджер WhatsApp технически защищен, но внимания требует информация в группах, созданных за последние несколько дней.
Источник: Аппарат СНБО
Дословно: "Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно созданные в последние 2-3 дня".
Реклама:
Напомним: СНБО предупредил, что форумы и мессенджеры Киевщины заполонили вражеские агенты, и рассказал, как действовать.