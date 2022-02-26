Українці зібрали для армії 200 мільйонів гривень з "ковідної тисячі"

Українці впродовж доби перерахували 200 мільйонів гривень з програми "єПідтримка" на потреби Збройних Сил

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "200 мільйонів гривень з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу!

Ви неймовірні!"

Деталі: Ідеться про перерахування коштів, отриманих за вакцинацію проти COVID-19, на рахунки благодійного фонду "Повернись живим"

Передісторія: