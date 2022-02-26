Українці зібрали для армії 200 мільйонів гривень з "ковідної тисячі"
Субота, 26 лютого 2022, 10:20
Українці впродовж доби перерахували 200 мільйонів гривень з програми "єПідтримка" на потреби Збройних Сил
Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
Пряма мова Федорова: "200 мільйонів гривень з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу!
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Деталі: Ідеться про перерахування коштів, отриманих за вакцинацію проти COVID-19, на рахунки благодійного фонду "Повернись живим"
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 25 лютого Міністерство цифрової трансформації реалізувало функцію перерахунку грошей з рахунку "єПідтримки" на рахунки фонду "Повернись живим". За перші 5 годин після цього українці зібрали 80 мільйонів гривень – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік, і за два попередні дні.
- Очільник фонду Тарас Чмут у коментарі "Українській правді" запевнив, що наразі волонтери працюють цілодобово, але суттєві закупівлі очікують робити трохи згодом, бо цивільні польоти над Україною обмежені, а морські шляхи до портів заблоковано російськими окупантами.