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Українці зібрали для армії 200 мільйонів гривень з "ковідної тисячі"

Денис КарловськийСубота, 26 лютого 2022, 10:20
Українці зібрали для армії 200 мільйонів гривень з ковідної тисячі
Фото ілюстративне: facebook-сторінка фонду "Повернись живим"

Українці впродовж доби перерахували 200 мільйонів гривень з програми "єПідтримка" на потреби Збройних Сил

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "200 мільйонів гривень з єПідтримки українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу!

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Деталі: Ідеться про перерахування коштів, отриманих за вакцинацію проти COVID-19, на рахунки благодійного фонду "Повернись живим"

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 лютого Міністерство цифрової трансформації реалізувало функцію перерахунку грошей з рахунку "єПідтримки" на рахунки фонду "Повернись живим". За перші 5 годин після цього українці зібрали 80 мільйонів гривень – у кілька разів більше, ніж загалом за 2021 рік, і за два попередні дні.
  • Очільник фонду Тарас Чмут у коментарі "Українській правді" запевнив, що наразі волонтери працюють цілодобово, але суттєві закупівлі очікують робити трохи згодом, бо цивільні польоти над Україною обмежені, а морські шляхи до портів заблоковано російськими окупантами.

Теми: Збройні силиволонтеривійнаблагодійність
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