Украинцы собрали для армии 200 миллионов гривен из "ководной тысячи"
Суббота, 26 февраля 2022, 10:20
Украинцы в течение суток перечислили 200 миллионов гривен из программы "єПідтримки" на нужды Вооруженных Сил
Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова
Прямая речь Федорова: "200 миллионов гривен из поддержки украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!
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Детали: Речь идет о перечислении средств, полученных за вакцинацию против COVID-19, на счета благотворительного фонда "Повернись живим"
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 25 февраля Министерство цифровой трансформации реализовало функцию пересылки денег со счета "єПідтримки" на счета фонда "Повернись живим". За первые 5 часов после этого украинцы собрали 80 миллионов гривен – в несколько раз больше, чем за 2021 год, и за два предыдущих дня.
- Руководитель фонда Тарас Чмут в комментарии "Украинской правде" заверил, что в настоящее время волонтеры работают круглосуточно, но существенные закупки ожидают делать немного позже, потому что гражданские полеты над Украиной ограничены, а морские пути в порты заблокированы российскими оккупантами.