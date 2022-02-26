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Украинцы собрали для армии 200 миллионов гривен из "ководной тысячи"

Денис КарловскийСуббота, 26 февраля 2022, 11:20
фото иллюстративное: facebook-страница фонда Повернись живим

Украинцы в течение суток перечислили 200 миллионов гривен из программы "єПідтримки" на нужды Вооруженных Сил

Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь Федорова: "200 миллионов гривен из поддержки украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!

Вы невероятны!"

Детали: Речь идет о перечислении средств, полученных за вакцинацию против COVID-19, на счета благотворительного фонда "Повернись живим"

Предыстория: 

  • 25 февраля Министерство цифровой трансформации реализовало функцию пересылки денег со счета "єПідтримки" на счета фонда "Повернись живим". За первые 5 часов после этого украинцы собрали 80 миллионов гривен – в несколько раз больше, чем за 2021 год, и за два предыдущих дня.
  • Руководитель фонда Тарас Чмут в комментарии "Украинской правде" заверил, что в настоящее время волонтеры работают круглосуточно, но существенные закупки ожидают делать немного позже, потому что гражданские полеты над Украиной ограничены, а морские пути в порты заблокированы российскими оккупантами.

Темы: Вооруженные силыволонтерывойнаблаготворительность
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