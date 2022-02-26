Украинцы собрали для армии 200 миллионов гривен из "ководной тысячи"

Украинцы в течение суток перечислили 200 миллионов гривен из программы "єПідтримки" на нужды Вооруженных Сил

Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь Федорова: "200 миллионов гривен из поддержки украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!

Вы невероятны!"

Детали: Речь идет о перечислении средств, полученных за вакцинацию против COVID-19, на счета благотворительного фонда "Повернись живим"

Предыстория: