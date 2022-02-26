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Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 10:37
Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу
кулеша, фото з сайду динамо київ

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі відбору ЧС-2022.

Джерело: Кулеша у Twitter

Пряма мова Кулеші: "Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення.

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Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА".

Деталі: Його також підтримав глава Польщі Анджей Дуда, написавши "І правильно, пане президенте. З бандитами не грають!".

У коментарях Кулешу підтримали також лідер збірної Роберт Левандовські та низка місцевих клубів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: УЄФА перенесла місце проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа на тлі російської агресії в Україні.

Теми: ПольщафутболРосіявійна
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