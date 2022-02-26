Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша отказывается играть с Россией в плей-офф Чемпионата мира

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 11:37
кулеша, фото с сайта динамо киев

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подчеркнул, что сборная отказывается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Источник: Кулеша в Twitter         

Прямая речь Кулеши: "Конечно, пора действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА".

Детали: Его также поддержал глава Польши Анджей Дуда, написав "И правильно, господин президент. С бандитами не играют!".

В комментариях Кулешу поддержали также лидер сборной Роберт Левандовски и ряд местных клубов.

Напомним: УЕФА перенесла место проведения финального матча Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на фоне российской агрессии в Украине.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ПольшафутболРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Польша
В Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами
Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Нацбанк Польши предоставит НБУ миллиард долларов
Последние новости
13:54
Кличко рассказал, сколько воспитанников детдомов эвакуировали из Киева
13:54
Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ
13:46
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
13:40
видеоВ Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
13:38
"Каждый предатель будет наказан": СБУ должила о пойманных изменниках и диверсантах
13:37
Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
13:26
Франция арестовала 86-метровую яхту главы "Роснефти" Сечина
13:25
фото, видеоОккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
13:19
По всей Киевской области идет борьба с диверсантами – глава области
13:16
IKEA останавливает работу в РФ и жертвует 20 миллионов евро Украине
Все новости...