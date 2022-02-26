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Польша отказывается играть с Россией в плей-офф Чемпионата мира

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 10:37
Польша отказывается играть с Россией в плей-офф Чемпионата мира
кулеша, фото с сайта динамо киев

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подчеркнул, что сборная отказывается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Источник: Кулеша в Twitter         

Прямая речь Кулеши: "Конечно, пора действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

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Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА".

Детали: Его также поддержал глава Польши Анджей Дуда, написав "И правильно, господин президент. С бандитами не играют!".

В комментариях Кулешу поддержали также лидер сборной Роберт Левандовски и ряд местных клубов.

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Напомним: УЕФА перенесла место проведения финального матча Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на фоне российской агрессии в Украине.

Темы: ПольшафутболРосcиявойна
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