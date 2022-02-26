Охтирка – під контролем ЗСУ, але тривають обстріли

Місто Охтирка, що у Сумській області, перебуває під контролем Збройних сил УКраїни.

Джерело: "Суспільне. Суми" з посиланням на радницю голови Сумської військово-цивільної адміністрації Альону Бояринову

Пряма мова Бояринової: "Охтирка – під контролем ЗСУ!"

Водночас сторінка Верховної Ради в Telegram o 12:59 повідомила, що в Охтирці обстріли. Людям треба негайно пройти в укриття.

Передісторія: