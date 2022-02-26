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Охтирка – під контролем ЗСУ, але тривають обстріли

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 11:45
Охтирка – під контролем ЗСУ, але тривають обстріли
Фото pixabay.com

Місто Охтирка, що у Сумській області, перебуває під контролем Збройних сил УКраїни.

Джерело: "Суспільне. Суми" з посиланням на радницю голови Сумської військово-цивільної адміністрації Альону Бояринову

Пряма мова Бояринової: "Охтирка – під контролем ЗСУ!"

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Водночас сторінка Верховної Ради в Telegram o 12:59 повідомила, що в Охтирці обстріли. Людям треба негайно пройти в укриття. 

Передісторія: 

  • 25 лютого російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.
  • Під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Були важко поранені діти".

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Теми: Сумська областьвійна
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