Охтирка – під контролем ЗСУ, але тривають обстріли
Субота, 26 лютого 2022, 11:45
Місто Охтирка, що у Сумській області, перебуває під контролем Збройних сил УКраїни.
Джерело: "Суспільне. Суми" з посиланням на радницю голови Сумської військово-цивільної адміністрації Альону Бояринову
Пряма мова Бояринової: "Охтирка – під контролем ЗСУ!"
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Водночас сторінка Верховної Ради в Telegram o 12:59 повідомила, що в Охтирці обстріли. Людям треба негайно пройти в укриття.
Передісторія:
- 25 лютого російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.
- Під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Були важко поранені діти".
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