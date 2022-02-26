Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Охтирка – під контролем ЗСУ, але тривають обстріли

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 12:45
Фото pixabay.com

Місто Охтирка, що у Сумській області, перебуває під контролем Збройних сил УКраїни.

Джерело: "Суспільне. Суми" з посиланням на радницю голови Сумської військово-цивільної адміністрації Альону Бояринову

Пряма мова Бояринової: "Охтирка – під контролем ЗСУ!"

Водночас сторінка Верховної Ради в Telegram o 12:59 повідомила, що в Охтирці обстріли. Людям треба негайно пройти в укриття. 

Передісторія: 

  • 25 лютого російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.
  • Під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапили житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Були важко поранені діти".

Теми: Сумська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Усі новини...
Сумська область
Росіяни захопили трасу на Сумщині, забороняють їхати цивільним
Ворог обстріляв дитячий садок і жилий масив на Сумщині, постраждали діти
На Сумщині активне переміщення російської техніки, на околицях Охтирки – бій
Останні новини
09:05
відеоУ Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ
08:34
Жителі Баштанки відібрали у ворога і спалили комплекс "Панцир-С" – Філатов
08:34
фото Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст
08:32
Прем’єр Польщі: потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро
08:29
фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції
08:25
Москва: Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України
08:10
Ющенко звернувся до Путіна і росіян: Ви – чума і кати
08:08
Українським військовим подекуди вдалося відтіснити росіян до кордону
07:56
Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки
07:50
Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб
Усі новини...