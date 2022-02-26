Город Ахтырка в Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Источник: "Общественное. Сумы" со ссылкой на советницу главы Сумской военно-гражданской администрации Алену Бояринову

Прямая речь Бояриновой: "Ахтырка – под контролем ВСУ!"

Реклама:

В то же время страница Верховной Рады в Telegram в 12:59 сообщила, что в Ахтырке обстреляли. Людям нужно немедленно пройти в укрытие.

Предыстория:

25 февраля российские военные реактивными системами залпового огня обстреляли жилую инфраструктуру города Ахтырка в Сумской области.

Под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Были тяжело раненные дети.