Ахтырка – под контролем ВСУ
Суббота, 26 февраля 2022, 12:45
Город Ахтырка в Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Источник: "Общественное. Сумы" со ссылкой на советницу главы Сумской военно-гражданской администрации Алену Бояринову
Прямая речь Бояриновой: "Ахтырка – под контролем ВСУ!"
Предыстория:
- 25 февраля российские военные реактивными системами залпового огня обстреляли жилую инфраструктуру города Ахтырка в Сумской области.
- Под обстрелы "ураганами" в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Были тяжело раненные дети.
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