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Ахтырка – под контролем ВСУ

Ирина БалачукСуббота, 26 февраля 2022, 12:45
Фото pixabay.com

Город Ахтырка в Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Источник: "Общественное. Сумы" со ссылкой на советницу главы Сумской военно-гражданской администрации Алену Бояринову

Прямая речь Бояриновой: "Ахтырка – под контролем ВСУ!"

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Темы: Сумская областьвойна
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