Ворог обстріляв дитячий садок і жилий масив на Сумщині, постраждали діти
П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:03
Російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.
Джерело: голова Сумської облВЦА Дмитро Живицький
Дослівно: "Під обстріли "ураганами" (РСЗВ - УП) в Охтирці потрапили жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти".
Деталі: Він додав, що це був вже третій обстріл Охтирки з початку доби 25 лютого.
Перед цим вороги обстріляли (імовірно з "Градів") дитячий будинок у місті Ворзель на Київщині, в якому перебувало 50 дітей.