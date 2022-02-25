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Ворог обстріляв дитячий садок і жилий масив на Сумщині, постраждали діти

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 лютого 2022, 14:03
Ілюстративне фото Getty Images

Російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.

Джерело: голова Сумської облВЦА Дмитро Живицький

Дослівно: "Під обстріли "ураганами" (РСЗВ - УП) в Охтирці потрапили жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти".

Деталі: Він додав, що це був вже третій обстріл Охтирки з початку доби 25 лютого.

Перед цим вороги обстріляли (імовірно з "Градів") дитячий будинок у місті Ворзель на Київщині, в якому перебувало 50 дітей.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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