Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог обстріляв дитячий садок і жилий масив на Сумщині, постраждали діти

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 лютого 2022, 13:03
Ворог обстріляв дитячий садок і жилий масив на Сумщині, постраждали діти
Ілюстративне фото Getty Images

Російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області.

Джерело: голова Сумської облВЦА Дмитро Живицький

Дослівно: "Під обстріли "ураганами" (РСЗВ - УП) в Охтирці потрапили жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти".

Реклама:

Деталі: Він додав, що це був вже третій обстріл Охтирки з початку доби 25 лютого.

Перед цим вороги обстріляли (імовірно з "Градів") дитячий будинок у місті Ворзель на Київщині, в якому перебувало 50 дітей.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: