Мінкульт закликав міжнародних телевізійників вимкнути російські канали

Міністерство культури та інформаційної політики разом з українськими медіа-групами закликають міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути російські новинні канали.

Джерело: Мінкульт

Деталі: Автором звернення є Мінкультури за підтримки українських медіа-груп – "1+1 media", "StarLightMedia", "Медіа Група Україна" та "Інтер Медіа Груп".

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Дослівно: "Ми також пропонуємо нашим партнерам вимкнути всі російські новинні канали, щоб відверта російська пропаганда не виходила за межі самої Росії. Зокрема, просимо заблокувати та вимкнути мовлення цих каналів на європейських супутниках".

Більше деталей: У зверненні йдеться, що станом на 26 лютого канали всіх вищеназваних українських медіа-груп мовлять у форматі єдиного випуску новин під назвою "Єдині новини" та готові надати телевізійним провайдерам свій сигнал, щоб надавати вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24/7.

"Надзвичайно важливо, щоб люди в усьому світі мали доступ до достовірної та правдивої інформації про війну Росії проти України та хід бойових дій тут. Ми розуміємо, наскільки потужна російська пропагандистська машина і яких зусиль повинен докласти агресор, аби поширювати фейкові новини і цинічно обдурювати людей. Ми категорично проти цього!", - зазначили Мінкульт та медіагрупи.