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Минкульт призвал международных телевизионщиков отключить российские каналы

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 13:07
pixabay.com

Министерство культуры и информационной политики вместе с украинскими медиа-группами призывают международных телевизионных провайдеров отключить российские новостные каналы.

Источник: Минкульт

Детали: Автором обращения является Минкультуры при поддержке украинских медиа-групп – 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Интер Медиа Групп.

Дословно: "Мы также предлагаем нашим партнерам отключить все российские новостные каналы, чтобы откровенная российская пропаганда не выходила за пределы самой России. В частности, просим заблокировать и выключить вещание этих каналов на европейских спутниках".

Больше деталей: В обращении говорится, что на 26 февраля каналы всех вышеназванных украинских медиа-групп говорят в формате единого выпуска новостей под названием "Единые новости" и готовы предоставить телевизионным провайдерам свой сигнал, чтобы предоставлять исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24/7.

"Очень важно, чтобы люди во всем мире имели доступ к достоверной и правдивой информации о войне России против Украины и ходе боевых действий здесь. Мы понимаем, насколько мощна российская пропагандистская машина и какие усилия должен приложить агрессор, чтобы распространять фейковые новости и цинично обманывать людей. Мы категорически против этого!" - отметили Минкульт и медиагруппы.

Темы: МинкультурывойнаРосcиятелевидение
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